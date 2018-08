Riecco Veltroni: macché populisti, chiamiamoli col loro nome: estremisti di destra

di Adele Sirocchi

Due pagine su Repubblica, siglate da Walter Veltroni, padre nobile del Pd, riaprono il dibattito sulle sorti della sinistra. E’ moribonda o defunta? Nessuna delle due, secondo il fondatore del partito dem. Anzi un soggetto unitario della sinistra è più che mai necessario, senza le solite divisioni e le solite correnti.

Un sogno? Un’utopia? Una ridiscesa in campo? “Nessuno perda tempo – scrive Veltroni – a strologare sulla ragione di questo scritto. È solo amore per la propria comunità e per il proprio paese. Tutto qui”. La sinistra però può rinascere se evita di “assuefarsi alla barbarie della rissa permanente, dell’insulto all’avversario”. In pratica Veltroni critica ciò che la sinistra sta facendo in questa fase, e cioè utilizzare la strategia della demonizzazione dell’avversario.

Detto ciò, analizza il vento di destra che soffia in Europa utilizzando anche lui categorie demonizzanti. Per Veltroni infatti dire che sta vincendo il populismo è sbagliato.”Chiamiamo le cose con il loro nome – avverte – chi sostiene il sovranismo in una società globale, chi postula una società chiusa, chi si fa beffe del pensiero degli altri e lo demonizza, chi anima spiriti guerrieri contro ogni minoranza, chi mette in discussione il valore della democrazia rappresentativa, altro non fa che dare voce alle ragioni storiche della destra più estrema. Altro che populismo, qualcosa di più pericoloso”. Ciò che il fondatore del Pd spiega solo superficialmente è come mai tanti elettori di sinistra hanno voltato le spalle al Pd per dare il loro consenso ai pericolosi sovranisti.

Semplice: perché il sovranismo rappresenta un’alternativa al globalismo che crea malessere e disagio sociale. Quale sia l’alternativa della sinistra ancora non si è capito. Dunque non sono le liti interne ad avere deluso gli elettori, ma l’arroccamento del Pd nella difesa dello status quo. Un particolare che Veltroni ha dimenticato di analizzare…