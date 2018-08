Ricatto a una 15enne: “Mettiamo sul web le tue foto sexy”. Due vicentini a processo

di Redazione

Due ragazzi della provincia di Vicenza, che oggi sono maggiorenni, dovranno presentarsi davanti al tribunale per i minorenni di Venezia per difendersi da un’accusa di estorsione ai danni di una loro amica. Nell’estate del 2016, come riporta il Giornale di Vicenza, i due erano entrati in possesso – in circostanze non chiarite – di un selfie sexy della ragazza, che all’epoca aveva 15 anni, dove posava nuda. Interessati a vederne altre tra i due amici era scattata l’idea di un ricatto. «Abbiamo una tua foto nuda, mandaci altri selfie o la pubblichiamo su internet e così ti vedono tutti». Ricevuta come prova una sua foto sul telefonino la ragazza impaurita aveva inviato ai due giovani prima uno scatto in costume e poi un altro a seno nudo. La paura nella vittima, agitata e nervosa in famiglia, era apparsa chiara ai genitori così che messa alle strette ha raccontato del ricatto. A questo punto il padre aveva sporto denuncia dando il via alle indagini. Inevitabile la denuncia a carico dei due ragazzi che nel corso dell’indagine hanno ammesso le proprie responsabilità, giustificando come uno scherzo le richieste alla ragazza di nuove foto. La parola passa ora ai giudici.