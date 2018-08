Regista della Rai pestato a Bari da rumeno. La protesta di Fratelli d’Italia

di Redazione

Aggredito nel centro di Bari per aver negato una sigaretta e un euro. Vittima Guglielmo Rossini, che è stato per molti anni speaker e regista Rai. L’uomo ha pubblicato su Facebook anche la sua foto con il volto tumefatto. L’uomo ha ricevuto un pugno e una spinta da un rumeno per aver negato dei soldi e una sigaretta nella zona della stazione. Il 72enne ha presentato denuncia. «Non una pena, non lo sconto in galera qui in Italia, ma l’espulsione. Questo chiedo per il rumeno che nella serata di ieri ha sferrato un pugno, ferendolo e lasciandolo a terra, ad un uomo di Bari che gli ha negato 1 euro ed una sigaretta». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato. «Continuano nel centro città – aggiunge Gemmato – aggressioni ai danni di cittadini per mano di stranieri ospiti e “risorse”. Al governo chiedo inoltre di intensificare la presenza dei militari a presidio della città e delle periferie, soprattutto nelle zone densamente popolate da extracomunitari e nei periodi in cui Bari è meno vissuta dai cittadini che scelgono altre mete per le proprie vacanze. Alla politica dei proclami preferiamo i fatti, subito».