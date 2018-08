Raro fenomeno meteo: trombe d’acqua su tre laghi svizzeri (video)

di Carlo Marini

Delle trombe d’acqua, fenomeni rari alle nostra latitudini, dall’aspetto simile a un tornado, si sono verificate oggi in Svizzera sui laghi di Zurigo, Zugo e Costanza. Lo indica una nota odierna di SRF Meteo, il servizio meteorologico della radiotelevisione della Svizzera tedesca. Rispetto a un tornado, di elevatissima potenza distruttiva, questi fenomeni sono caratterizzati da venti di velocità assai modesta e non avanzano sulla terra ferma. In occasione degli episodi odierni, le stazioni di rilevamento attorno allo specchio d’acqua hanno misurato velocità dei venti di 15 km/h, precisa il comunicato.

La segnalazione del servizio meteo della Svizzera tedesca

Affinché il fenomeno atmosferico possa realizzarsi, è necessario che strati di aria fredda (o perlomeno fresca) e molto instabile si muovano su acque calde (o relativamente calde). L’aria fredda si riscalda al di sopra del lago e comincia a salire, come avviene per una mongolfiera. Secondo le condizioni di vento quest’aria in ascensione comincia a ruotare su se stessa e il vortice si restringe e accelera. L’aumento della velocità di rotazione può essere paragonato all’accelerazione di un pattinatore che gira su se stesso.