Rai, la Vigilanza boccia Foa: «Prendo atto, sono a disposizione dell’azienda»

di Viola Longo

Marcello Foa, incaricato dal cda Rai come presidente dell’azienda, è stato bocciato dalla Commissione di Vigilanza. Ad esprimere parere favorevole soltanto 22 parlamentari, una scheda bianca e nessun voto contrario poiché i commissari di Pd, FI e Leu non hanno proprio ritirato la scheda. In sostanza la maggioranza dei due terzi necessaria per il parere favorevole non è stata raggiunta, essendo pari a 27 voti favorevoli. Ora il Cda dovrà indicare un nuovo presidente, anche se alcuni retroscena parlano di una possibilità per il governo di confermare comunque Foa, connessa ai nuovi meccanismi delle nomine Rai.

«Prendo atto con rispetto – ha commentato Foa – della decisione della Commissione di Vigilanza della Rai. Come noto, non ho chiesto alcun incarico nel Consiglio che mi è stato proposto dall’azionista. Non posso, pertanto, che mettermi a sua disposizione invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell’interesse della Rai».

La mancata conferma di Foa era attesa, nonostante i tentativi di Matteo Salvini di convincere Forza Italia a votarlo. Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito, il leader leghista avrebbe chiamato due volte Silvio Berlusconi, appena dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo un controllo. Tentativi che, però, non sono andati a buon segno: già nella primissima mattinata, infatti, si è avuta conferma del fatto che gli azzurri non avrebbero ritirato le schede. L’unico forzista presente al voto in Vigilanza, dunque, è stato il presidente della Commissione Alberto Barachini, che avrebbe votato scheda bianca.

«Il quorum dei 2/3 non è una perfidia, nasce piuttosto per spingere le parti a un confronto. C’è in tante leggi. Ma si è voluto ignorare il metodo che il quorum comporta e cioè parlarsi per trovare soluzioni come si è fatto nel passato. L’esito è chiaro. Ignorarlo è impossibile. Ora chi è stato bocciato e i proponenti riflettano sull’errore», ha spiegato Maurizio Gasparri, dopo il voto in commissione. «Rossi ora potrebbe essere la persona giusta?», hanno quindi chiesto i cronisti al senatore azzurro, che ha replicato sottolineando che «noi parliamo di metodo». «Fare il totonomi sarebbe ora la cosa peggiore del mondo. E nessuno singolarmente – ha concluso Gasparri – può mettersi a fare questo».

Il Pd, dal canto suo, ha rivendicato l’esito del voto come un proprio successo, anche se determinante è stata la scelta azzurra. «Oggi centriamo il primo grande risultato. La nostra lotta intransigente paga», ha sostenuto il capogruppo in Vigilanza Davide Faraone, attaccando il governo e proseguendo con l’aggressione mediatica nei confronti di Foa: «Lui che continua a definirsi “allievo di Montanelli”, con Indro Montanelli non c’entra un tubo. È rappresentante di una destra sovranista e pericolosa».

«Volevamo il cambiamento in Rai e le opposizioni hanno detto di no. Evidentemente il patto del Nazareno regge sulle tv perché Forza Italia e Pd hanno deciso di fare la stessa cosa e cioè non ritirare la scheda. È una scelta politica perché in realtà l’azienda e cioè il suo Cda ha già indicato il suo presidente in Marcello Foa», è stato il commento di Gianluigi Paragone. Il parlamentare del M5S ha anche sottolineato che «nel frattempo Foa presiederà il Cda in quanto consigliere anziano. Questo – ha precisato- non vuol dire che sia il presidente o il presidente a interim». In ogni caso Paragone è convinto che Foa debba restare in consiglio. «Io non credo – ha sottolineato – debba dimettersi. E mi auguro che non lo faccia».

A manifestare il disappunto della Lega sono stati poi i capigruppo della Camera e del Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: «Siamo dispiaciuti dell’asse Pd-Forza Italia che cerca di fermare il cambiamento, sia del Paese che della Rai. Dal Pd – hanno chiarito – non ci aspettiamo nulla, con Forza Italia invece siamo pronti a confrontarci perché sicuri che anche la Rai abbia bisogno di aria nuova, cambiamento, qualità e meritocrazia».