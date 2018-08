Rai, Giorgetti punge: «Da cattolico spero in un pentimento di Berlusconi»

di Giovanna Taormina

È ancora stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa da parte della Commissione di Vigilanza. La sua nomina si è per ora arenata di fronte al “no” di Forza Italia che al momento del voto ha fatto mancare il suo appoggio. Per ora il Cda, di cui Foa è il componente più anziano, si sta riunendo sotto la sua guida. Foa «è legittimamente consigliere, per motivi di età è anche consigliere anziano… fin quando non ci sarà un presidente si andrà avanti così – dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti – Io spero sempre, come cattolico, che ci sia un “pentimento” da parte di Berlusconi. Confidiamo…». Nei giorni scorsi Berlusconi aveva criticato il metodo con cui la Lega e il M5S hanno scelto l’ex giornalista del Giornale per la presidenza della Rai.

Intanto il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai, chiede di convocare subito l’ufficio di presidenza della Vigilanza. «A differenza di quanto leggiamo sui giornali – scrive su Facebook – al momento non c’è alcuna convocazione dell’ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza Rai. Che aspetta il presidente Barachini a procedere?».