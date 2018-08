Raganello, la Protezione civile: «Una tragedia che si poteva evitare» (video)

di Liliana Giobbi

Una tragedia che si poteva evitare. Quella delle Gole di Raganello, dove sono morte dieci persone. «C’era un’allerta gialla», dice il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli intervenuto a Radio anch’io. «Significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane. Questa è stata un’altra tragedia che non doveva esserci – ha precisato -. Dobbiamo fare in modo da un lato accrescere la conoscenza del rischio, la cultura dell’auto-protezione da parte dei cittadini, dall’altro migliorare l’organizzazione della macchina statale e regionale della gestione del territorio per evitare che in situazioni di questo tipo ci sia un’esposizione al rischio».

«Sarà l’inchiesta a fare luce – ha proseguito riguardo al fatto che tra le vittime c’era anche una guida – a mio giudizio c’é stata una sottovalutazione del rischio da parte di chi era esperto e di chi si è avventurato nell’escursione del torrente». Intanto si pensa a un regolamento condiviso e allo studio di un sistema di controllo degli accessi. Dopo la tragedia del Raganello, Domenico Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino, spiega all’Adnkronos di quali iniziative l’Ente si farà promotore sul fronte della sicurezza. «Stiamo lavorando a predisporre un rapporto chiesto dal ministro Costa e all’interno di questo rapporto oltre a ragguagliare sulla situazione e sulle problematiche assumeremo direttamente l’impegno di convocare tutti i soggetti coinvolti per arrivare alla predisposizione di un’ipotesi di regolamento condiviso da tutti».