Raccolta fondi del Rotary: “Un ponte di solidarietà per Genova”

di Mia Fenice

I Rotary, Rotaract e Interact della Liguria e del Basso Piemonte hanno dato il via a “Un ponte di solidarietà per Genova“, la raccolta fondi a sostegno delle famiglie che hanno perso un familiare nel crollo del ponte Morandi. L’appello apprezzato dal sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato rivolto ai 2.500 rotariani, uomini e donne del territorio, ai giovani del Rotaract e dell’Interact, oltre che a tutti i Rotary d’Italia, invitati ad aderire all’iniziativa attraverso il conto corrente “Un ponte di solidarietà per Genova”, attivato presso la Banca Passadore (Iban: IT82L0333201400000000961404). «Come donne e uomini impegnati nel servizio – dichiara Gian Michele Gancia, governatore Rotary Distretto 2032 che comprende tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo – dobbiamo essere certi che, con l’aiuto di tutti, la nostra cara Genova possa risollevarsi e ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese. Dobbiamo anche riflettere su quanto è accaduto e far sì che non avvenga più e che si formi in ognuno di noi una coscienza civica condivisa, per cui ognuno si senta responsabile di tutto ciò che di negativo quotidianamente accade».