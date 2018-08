«Qui la zampa, saluta il ministro»: Costa dalla cagnolina Mia (video)

di Massimo Baiocchi

«Dai la zampa al ministro». Sergio Costa ha visitato la cagnolina gettata in mare con una pietra al collo. E su Facebook ha scritto: «Ricordate la cagnolina Mia, la cagnolina buttata in mare con un masso al collo? È arrivata da qualche giorno nel Lazio, ospite in un centro nel Lazio, in attesa di essere adottata. Ho voluto ritagliarmi qualche ora per poterla salutare di persona. Seguitemi». E il video è diventato subito virale sul web, con molti che ironizzano sugli show di Costa che si lascia fotografare in spiaggia invitando alla raccolta della plastica o in compagnia della cagnolina.