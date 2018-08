Que Te Pongo? – Roma

di Redazione

Que Te Pongo?

Via della Dogana Vecchia, 13 – 00186 Roma

Tel. 06/68803029

Sito Internet: no

Tipologia: salmoneria / sandwicheria

Prezzo: panini 4/9,50€, piatti misti 8/15 €, insalate 6/9,50€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Si conferma di livello elevato la proposta di questa insegna specializzata in prodotti ittici, che vengono declinati in diverse forme (panini, piatti misti, insalate) e numerose variazioni, per una pausa pranzo o uno spuntino di alta qualità e all’insegna della leggerezza. Nella proposta ha una posizione preminente il salmone affumicato, dai selvaggi red king, sokeye e coho, ai migliori di allevamento disponibili sulla piazza, dal filetto ai marinati all’aneto o pepe. Sono tuttavia disponibili numerosi altri buonissimi prodotti a completare l’offerta: tonno e pesce spada affumicati, soppressata di polpo, gamberetti dei mari del nord, alici del Cantabrico, merluzzo, halibut. L’assortimento è inoltre soggetto a frequenti rotazioni. Ad accompagnare tali prelibatezze del mare, ci sono verdure fresche e sott’oli di valore, latticini e salse sfiziose; tutti i prodotti sono disponibili anche per l’asporto. Dati gli spazi limitati, non molto ampia è l’offerta di bevande, tuttavia spicca un verdicchio di Matelica pluripremiato, perfetto abbinamento a tanta bontà, alcune birre artigianali e validi succhi di frutta e bevande ricercate. Nel corso delle nostre visite abbiamo assaggiato, tra l’altro, un eccellente piatto misto di red king e sockeye su letto di songino accompagnati da stracciatella e mostarda e uno stratosferico filetto di salmone norvegese con songino e zucca alla brace. Cambiando pesce, non sono da meno tonno affumicato e polpo accompagnati da una fresca insalatina. Tra i panini, ottimo quello di semi di zucca farcito con salmone marinato all’aneto, yogurt e songino. Notevole l’insalata di mare soda e carnosa, con gamberetti piccoli ma saporitissimi.

AMBIENTE

Più ampio ed elegante il locale di Via della Dogana Vecchia, con alcuni tavoli e sgabelli dove sedersi, più piccolo e raccolto quello di Via di Ripetta. In entrambi, bello il bancone che mette in mostra i prodotti da scegliere.

SERVIZIO

Gentile e competente, denota reale passione per il proprio lavoro. Per comodità sono disponibili delle proposte predefinite (soprattutto per i panini), ma è possibile personalizzare la propria scelta essendo certi di poter eventualmente contare su consigli attenti e disinteressati.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –