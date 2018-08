Quattro euro di carità sono pochi, rom minaccia di morte un pensionato

di Gabriele Alberti

Se quattro euro di elemosina vi sembrano pochi… La generosità non paga, il modo di chiedere, con arroganza e minacce sta degenerando. L’episodio successo a Vicenza e raccontato da Il Giornale dimostra una degenerazione preoccupante condita con una violenza senza precedenti. Protagonista della storia un rom di 45 anni, D.H, già conosciuto alle forze dell’ordine: l’uomo ha insistito per avere altri soldi dall’anziano che gli aveva donato 4 euro. Che non sono pochi, tutt’altro per un pensionato di 81 anni. Ma al rom sono parsi un insulto e, al rifiuto del’anziano di dargli altri soldi , ha perso gradualmente tutti i freni inibitori. Il rom ha iniziato prima ad offenderlo pesantemente per poi seguirlo tra le vie assolate impedendogli, con la forza, di salire in auto. Lo ha minacciato di morte, insomma, un raptus di follia.

Preoccupato il pensionato ha chiamato il 113. Una pattuglia della Squadra Volanti è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti; ma il nomade invece di calmarsi, ha cercato di colpire con calci e pugni anche gli agenti. Infatti la follia è proseguita anche all’interno della volante dove il rom ha dato in escandescenze tentando di liberarsi sbattendo violentemente la testa sul vetro della “pantera”, tanto che si è reso necessario ricorrere all’intervento del 118. Il nomade, tornato in sé soltanto qualche ora dopo, è stato denunciato per resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e, infine, è stato rilasciato. Dove andrà a far danni?