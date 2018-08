Profughi, associazioni e bandiere rosse: la protesta a Napoli (video)

di Redazione

Non solo solo i profughi a protestare nuovamente in piazza, stavolta a Napoli. Con loro ci sono le solite organizzazioni, le onlus, qualche militante dei centri sociali e le bandiere rosse, immancabili, che spuntano quasi per miracolo tra le mani degli immigrati. «Vogliamo sapere perché la prefettura ha inviato all’improvviso i controlli nei nostri centri di accoglienza e perché vuole espellere più di 150 ragazzi che in quel momento non erano nella struttura. Noi non vogliamo vivere nei centri di accoglienza, ma è un nostro diritto chiedere asilo a Napoli». Insieme con un gruppo di migranti e con padre Alex Zanotelli, una delegazione è stata ricevuta dal prefetto per discutere della situazione. I migranti colpiti dall’ordinanza della prefettura hanno infatti cinque giorni di tempo per motivare la loro assenza. Se non saranno convincenti dovranno lasciare i centri in cui sono ospitati.