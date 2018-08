Primi rientri dalle vacanze. “Premiati” i bed & breakfast e i villaggi turistici

di Redazione

Primi rientri al via per i 21 milioni gli italiani che hanno scelto di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese ad agosto. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo Ferragosto che inaugura il periodo dei grandi rientri. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri, stima la Coldiretti, «quest’anno è stato di 11,3 giorni e per quasi un italiano su quattro la durata è compresa tra 1 e 2 settimane. È peraltro confermata – sottolinea l’associazione – l’abitudine, tutta nazionale, di concentrare le partenze nel mese di agosto, che è di gran lunga il più gettonato dell’estate». L’88% dei vacanzieri, continua Coldiretti, è rimasto nei confini nazionali. Se è stato il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al secondo posto tra le mete scelte si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna. Più di quattro italiani su dieci (42%) tornano dalle vacanze con



prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2018 mentre…

