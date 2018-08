Presi i lanciatori di uova di Moncalieri. Hanno agito per goliardia, cade la bufala del razzismo

di Davide Ventola

Sono tre ragazzi italiani ventenni abitanti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, gli autori dell’aggressione avvenuta a Moncalieri nella notte tra il 29 e il 30 luglio nei confronti dell’atleta Daisy Osakue, colpita a un occhio da un uovo, lanciato dagli occupanti di un’auto in corsa. A identificare i giovani che hanno agito a bordo dell’auto intestata al padre di uno di loro sono stati i carabinieri di Moncalieri. I tre ragazzi, che ora dovranno rispondere di lesioni e omissione di soccorso, avrebbero compiuto il gesto per goliardia.

Prima di Daisy avevano colpito 4 volte

Insomma, non c’è odio razziale dietro l’aggressione ai danni dell’atleta della nazionale italiana di origini nigeriane colpita all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa. Sin dal primo momento è stata la tesi della Procura di Torino, che ha indagato sull’aggressione avvenuta domenica notte a Moncalieri. Il pm Patrizia Caputo, che coordina l’inchiesta, si è confrontata a lungo con la Procura generale e con i carabinieri del Comando provinciale di Torino.«L’hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, ma volevano colpire me come ragazza di colore», aveva detto l’azzurra all’uscita dell’ospedale oftalmico dov’è stata medicata, salvo poi fare un mezzo passo indietro, ieri sera, al telefono con il presidente del consiglio Giuseppe Conte. «Lei stessa mi ha detto che non ci sarebbe matrice razzista», ha spiegato il premier durante una conferenza stampa a Washington, a margine di un incontro con il presidente Donald Trump. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che nelle ultime settimane a Moncalieri i lanci di uova contro abitazioni e passanti sono stati almeno cinque, compreso il ferimento di Daisy. I militari dell’Arma cercano un Fiat Doblò, probabilmente lo stesso da cui sarebbero partite le uova che, nella notte tra il 14 e il 15 luglio sono finite contro il muro della casa di un pensionato e la sera del 25 luglio hanno colpito tre donne all’uscita da un ristorante. Il fatto di aver colpito Daisy ha scatenato il putiferio, accelerando le indagini. Se non fosse stata colpita lei, quante volte ancora avrebbero colpito indisturbati senza essere rintracciati?