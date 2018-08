Centri sociali contro la dottoressa: «Siamo tutti migranti e proletari»

di Mia Fenice

Contro la dottoressa di Spoleto accusata di aver scritto in un post frasi contro i migranti scendono in campo i centri sociali. Un presidio antirazzista è stato convocato fuori dall’ospedale di Spoleto dove lavora la dottoressa. L’iniziativa è stata convocata dal sindacato intercategoriale Cobas. “Piccole Salvini crescono”, recita la nota con cui viene annunciata la manifestazione. «Fuori i razzisti dalle strutture sanitarie pubbliche e da ogni luogo di lavoro», scrivono poi i rappresentanti sindacali. «Non facciamo differenza – scrivono i Cobas – tra migranti econmici e rifugiati, sono tutti proletari che fuggono da guerre e miseria. Lottiamo senza tregua per l’abolizione di tutte le leggi speciali contro i migranti, dalla Turco-Napolitano, dalla Bossi-Fini, dalla Minniti-Orlando al prossimo Decreto Sicurezza di Salvini e per la chiusura di tutti i centri di detenzione speciale. Indignazione e rabbia non bastano più, dobbiamo unire la mobilitazione nelle fabbriche, nei cantieri, nei magazzini, nei grandi centri della distribuzione, nelle campagne e in tutti gli altri luoghi di lavoro».