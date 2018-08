Portogallo, turista italiano cade in un buco: era un’opera d’arte moderna

di Laura Ferrari

Un turista italiano ha riportato alcune fratture dopo essere precipitato in un’opera d’arte moderna nel museo Serravals, a Porto., Il fatto, riportato dai media portoghesi, è avvenuto alla vigilia di Ferragosto ma è stato reso pubblico solo nelle ultime ore. Il turista italiano, che ha 60 anni, è caduto nell’opera dell’artista indiano Anish Kapoor “Discesa al limbo”, che non è altro che un buco circolare profondo due metri e mezzo.

Serravals: il turista si è avvicinato al buco

Il turista si è avvicinato per capire se si trattasse di un’illusione ottica o di un vero buco nel pavimento, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Dopo l’incidente le autorità locali hanno disposto nuove misure di sicurezza per evitare il ripetersi di altri incidenti. Il turista italiano, che non è in pericolo di vita, è ricoverato presso l’ospedale Sant’Antonio della città portoghese.

Un’opera d’arte moderna ispirata a Mantegna

“Discesa al limbo” è la scultura più antica presente nel museo e il titolo si ispira a un’opera omonima del pittore rinascimentale Andrea Mantegna. Ma il quadro dell’artista italiano nel corso dei secolo non ha mai provocato alcun danno a visitatori o a osservatori esterni. Anche questa è la differenza tra l’arte e le bizzarrie di molti artisti contemporanei.