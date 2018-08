Ponte Morandi, la testimonianza di un calciatore: «Sono vivo dopo un terribile volo…»

di Sara Gentile

Sul ponte crollato a Genova c’era anche Davide Capello, portiere e bandiera del Legino, squadra di calcio dilettantistico di Savona. Il giocatore e vigile del fuoco era a bordo della sua auto al momento della tragedia e ha fatto un volo di 80 metri uscendo miracolosamente illeso dalle macerie. Lo stesso Davide ha comunicato attraverso alcuni messaggi vocali su Whatsapp di stare bene e di aspettare i controlli sanitari necessari per escludere eventuali traumi. Familiari e compagni di squadra si dicono scossi per l’accaduto.

Ponte Morandi, il racconto di Davide Capello

«Sono un miracolato – si legge sulla Stampa – Stavo andando a Genova, ero sul ponte, ho sentito prima un rumore e poi è crollato tutto, avrò fatto trenta metri e poi l’auto si è incastrata tra le colonne e le macerie. È incredibile, non ho un graffio, l’unico dolore che ho è l’ago che ho nel braccio». Capello ha anche inviato un messaggio audio su Whatsapp a un amico: «Sono andato giù col ponte. Non so cosa mi ha salvato. Guarda, te lo giuro, sono finito sotto. Adesso sono sull’ambulanza. La macchina è distrutta. Ma sto bene, sono uscito con le mie gambe».