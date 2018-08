Ponte Morandi, Di Maio: «Se ne farà carico lo Stato». Ma Giorgetti frena

di Redazione

Tutti d’accordo sulla ricostruzione del Ponte Morandi. Ma con quali procedure? E a chi affidare l’opera? Per Luigi Di Maio non ci sono dubbi è lo Stato che dovrà farsene carico, dice in una lunga intervista a Skytg24 mentre il leghista Giorgetti invita alla cautela. «Il ponte Morandi non lo può ricostruire Autostrade, al massimo ci mette i soldi, ma lo deve fare un’azienda di Stato così possiamo controllare la qualità della ricostruzione. Inoltre stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. Siamo poi convinti della nazionalizzazione delle autostrade, non vogliamo la loro elemosina. Se versano i soldi per rifare il ponte fanno solo la metà del loro dovere. Il ponte sarà rifatto comunque. E non da loro», ha ribadito il vicepremier che non usa i guanti con Benetton. «Hanno avuto un comportamento vergognoso – dice a La Stampa – dopo la tragedia ha parlato solo Atlantia. E lo ha fatto per dire che il ponte era sicuro. Neanche una parola sulle vittime. Ma la manutenzione di quel ponte spettava a loro». In compenso – prosegue Di Maio – in questi anni hanno guadagnato miliardi dai pedaggi. Profitti a scapito della manutenzione. Per questo vogliamo nazionalizzare. Per abbassare i pedaggi e aumentare gli investimenti».

Ponte Morandi, Giorgetti frena l’ipotesi Di Maio

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, invece, frena sull’ipotesi di rinazionalizzare la rete autostradale lanciata dal vicepremier. «Prima– spiega in un’intervista al Corriere della Sera – va concluso l’iter che ci dirà se una revoca della concessione ad Autostrade sia possibile. Stiamo aspettando la replica di Autostrade alle contestazioni del governo, poi valuteremo anche questa possibilità. Abbiamo di fronte un avversario agguerrito – aggiunge il leghista – non credo che in assoluto lo Stato faccia le cose meglio del privato, nè il contrario. Ho letto della dispobilità di Fincatieri, si è parlato di Anas. In realtà non importa chi costruirà il ponte, ma che venga fatto bene e presto. E che a pagare sia Autostrade». A poche ore dall’audizione in commissione Ambiente di Montecitorio del ministro Danilo Toninelli sul crollo del ponte genovese, Autostrade pubblica sul sito web il testo della convenzione con il ministero delle Infrastrutture che risale al 2008. «Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema – si legge sul sito – Autostrade per l’Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora Anas) approvata unitamente agli allegati dalla legge n. 101 del 2008, nonché i successivi Atti aggiuntivi e relativi Allegati. In questo modo la società rende noti tutti gli elementi che regolano la concessione, compreso il cosiddetto Piano Finanziario redatto ai sensi delle delibere Cipe. La gran parte di questi documenti era stata già pubblicata sul sito web del Mmnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 2 febbraio 2018, mentre la totalità dei documenti stessi era stata già resa disponibile nella scorsa legislatura (maggio 2017) ai membri della Commissione Lavori Pubblici del Senato per consultazione».