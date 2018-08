Pedofilia, il Papa: «Le accuse su di me si commentano da sole»

di Stefania Campitelli

«Ho letto questa mattina quel comunicato. Dico sinceramente: leggete voi attentamente quel comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo: credo che il comunicato parla da sé e voi avete la capacita giornalistica sufficiente per trarre le conclusioni». Così papa Francesco risponde alla tempesta scatenata dalla lettera di undici pagine dell’ex Nunzio in Usa, monsignor Carlo Maria Viganò, nella quale lo accusa di essere a conoscenza delle molestie dell’ex cardinale Theodore McCarrick, accusato di pedofilia, ma di non aver fatto nulla mentre papa Bendetto XVI aveva tentato di isolare McCarrick. Di ritorno dal IX Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino, parlando con i giornalisti sull’aereo della Aer Lingus, papa Francesco ha affrontato i temi caldi dell’attualità, a partire dal caso della nave Diciotti («non c’è il mio zampino, serve apertura di cuore e integrazione») e commentato, seppure fugacemente, le accuse pesantissime lanciate dall’ex nunzio Usa, pubblicate dai siti cattolici conservatori National Catholic Register e LifeSite News. Accuse arrivate proprio mentre il pontefice dall’Irlanda chiedeva perdono per i preti pedofili.

Papa Francesco alla stampa: «Giudicate voi»

Alla stampa papa Francesco ha riferito nuovamente dell’incontro toccante avuto sabato pomeriggio a Dublino con otto vittime di pedofilia: «Ho sofferto tanto ma credo che si dovevano ascoltare queste otto persone», ha detto ricordando di essere stato lui a voler affrontare il macigno e proporre di chiedere perdono durante la messa. Un perdono «su cose concrete», ha detto papa Francesco, ad esempio per le madri che quando rimanevano incinta fuori dal matrimonio andavano in un istituto religioso e le suore davano il loro bambino in adozione, considerando un peccaro mortale cercare i propri figli. «Per questo nella preghiera ho detto che non è peccato mortale», ha ricordato il Papa. L’ex Nunzio a Washington, che è arrivato a chiedere le dimissioni di papa Francesco, ha accusato sostanzialmente il pontefice di aver coperto lo scandalo dell’ex cardinale e di essere limitato a sanzionarlo privatamente solo dopo anni che erano emersi allarmi sul suo comportamento. Viganò riferisce nel lungo rapporto di averne parlato a Papa Francesco già quando lo incontrò nel 2013. «McCornick ha corrotto generazioni di seminaristi e sacerdoti e Papa Benedetto gli aveva ordinato di ritirarsi ad una vita di preghiera», avrebbe riferito a papa Francesco, che, secondo la sua versione, non avrebbe mosso un dito.