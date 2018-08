Il Pd cade a pezzi. Cancellata anche la storica Festa dell’Unità di Pisa

di Adele Sirocchi

E’ stata una costante la Festa dell’Unità di Pisa per tutto il dopoguerra ma ora chiude i battenti malinconicamente prendendo atto -come scrive il circolo Pd di Riglione – che tra i militanti c’è stanchezza e rassegnazione. “C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le cose. Le ripetute sconfitte degli ultimi anni, vissute come il risultato di un’incapacità del partito a stare dalla parte giusta. Uguaglianza e democrazia. Misurarsi con i bisogni reali delle persone, assillate quotidianamente dai tanti problemi generati dalla società delle incertezze sociali che finisce per generare insicurezze e paure crescenti. Non si può fare con le agenzie e la propaganda“, scrive il segretario Biagio De Presbiteris.

“È del tutto evidente – si continua a leggere nel comunicato del circolo di Riglione – che la proposta del centrodestra è apparsa più credibile e coerente della nostra. Nonostante tutto ciò, il Pd pisano non ha ritenuto indispensabile approfondire queste e altre ragioni per tentare di ripartire”.

La notizia segue quella dell’annullamento della Festa dell’Unità di Piadena per mancanza di volontari. In pratica il vecchio modello della Festa dell’Unità è entrato in crisi, come fa notare Federico Del Prete sul Resto del Carlino, citando il caso di Imola, dove la tradizionale Festa sarà “sostituita da quattro microfeste in altrettanti centri sociali tra settembre e ottobre”. La Festa di Bologna, infine, si accorcia di una settimana e si trasferisce dalla usuale location del Parco Nord alla Fiera, dove sono attesi Andrea Orlando, Walter Veltroni, Laura Boldrini, Paolo Gentiloni, Dario Franceschini, Maria Elena Boschi, Gianni Cuperlo, Maurizio Martina e Marco Minniti. Matteo Renzi? Invitato ma non si sa se andrà e quando.