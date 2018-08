Pavia, 12enne rifiuta il velo islamico: ridotta a una maschera di sangue

di Massimo Baiocchi

Violenza cieca sulla figlia, una ragazzina di soli 12 anni. Gli anni dell’infanzia distrutti con calci, pugni e botte. Addirittura frustate con la fibbia della cintura. E a massacrarla era lui, il padre egiziano, ora allontanato da casa. Il tutto è avvenuto nella loro abitazione a Pavia, un’abitazione che si era trasformata in un inferno. Quella ragazzina – secondo il genitore – andava punita perché non voleva indossare il velo islamico e recitare le preghiere. Stando ai racconti della dodicenne, confermati dai vicini di casa, al rientro dal lavoro dell’uomo, le persiane e le finestre dell’appartamento si chiudevano e si sentivano le grida maschili in lingua araba. Tutto perché – come riporta il Giorno – la ragazzina aveva deciso di ribellarsi alle imposizioni della famiglia. Lo aveva fatto anche a giugno, quando si era tolta il velo per partecipare a una festa.

Nel momento in cui il padre lo ha saputo, ha reagito con molta violenza sotto gli occhi della madre, che non è intervenuta in difesa della figlia. Un mese fa poi la ragazzina ha chiamato la polizia perché la sera prima il padre, al rientro dal lavoro, quando ha saputo che la 12enne aveva mancato le preghiere quotidiane, l’aveva aggredita afferrandola per il collo e sbattendola contro il tavolo. Preoccupata perché il padre in quell’occasione aveva pure minacciato che l’avrebbe lasciata in Egitto dai parenti che dovevano raggiungere per le ferie, la ragazzina ha deciso di chiamare il Telefono Azzurro. In un’abitazione di Pavia è arrivata così un’ambulanza del 118. Il Giorno riporta che ai sanitari e poi alle forze dell’ordine la 12enne ha raccontato che da quando aveva cinque anni subiva pesanti rimproveri. I genitori, infatti, proprio non potevano tollerare che la figlia, perfettamente integrata, frequentasse i suoi coetanei e si scambiasse messaggi d’amore con uno di loro. Così, per punizione, il padre violento aveva tagliato i lunghi capelli della figlia.