Paura per i genitori di Salvini: i ladri penetrano nell’appartamento al quinto piano

di Liliana Giobbi

Ladri in casa dei genitori di Salvini. Il colpo, riferisce il Corriere della Sera che riporta la notizia, è stato scoperto e denunciato nelle prime ore di giovedì mattina, facendo scattare «la massima allerta di indagine e riservatezza». Dalla casa dei genitori del ministro e vicepremier – un appartamento al quinto piano di un palazzo in zona Primaticcio-Giambellino, a sud-ovest di Milano – i ladri hanno rubato “soprattutto argenteria”, riuscendo inoltre a “smurare” e portare via la cassaforte. Per le indagini, che finora hanno rilevato le impronte presenti in casa, saranno fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza delle strade adiacenti. Intanto, spiega ancora il Corsera, sono in atto tutte le verifiche del caso per confermare i risultati dei primi accertamenti, e cioè che l’obiettivo del furto sia casuale e non legato alla figura del vicepremier.