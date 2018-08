Paura in treno, ecuadoregno estrae una lima: lite per un posto a sedere

di Alessandro Giuliani

Una lite per un posto a sedere su un vagone del “Thello” Milano- Marsiglia è diventata una rissa, in cui un 29enne originario dell’Ecuador ha reagito usando pure una lima come arma. La Polizia di Pavia ha arrestato l’ecuadoregno e denunciato la sua ragazza, di 10 anni più giovane di lui. La lite sarebbe scoppiata – leggiamo su Milano today – tra la coppia e due amici, 24 e 26 anni milanesi, ed é finita con i due fidanzati e uno dei due ragazzi lievemente feriti trasportati in ospedale e il treno bloccato in stazione. Inizialmente sembrava che la discussione fossa nata dagli apprezzamenti dei due giovani nei confronti della 19enne. In realtà sarebbe stata proprio la ragazza a provocare il litigio prendendosela con i due amici che stavano cercando posto sul treno. Quando il 26enne ha reagito agli insulti di lei è intervenuto il fidanzato: ha colpito con una testata uno dei due giovani milanesi e ha tirato fuori dallo zaino una lima per le unghie con la quale fortunatamente ha provocato solo strappi alla sua maglietta. La rissa ha fatto bloccare la circolazione sui binari e la polizia di Pavia ha arrestato l’aggressore, denunciandolo insieme alla sua donna.