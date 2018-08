Paura in Sardegna: bagnino salva 6 persone travolte dal mare in burrasca

di Redazione

Ferragosto di superlavoro per i bagnini in servizio sul litorale di Arbus (Sud Sardegna) nella costa occidentale della Sardegna, sulle spiagge di Scivu, Funtanazza e Piscinas, dove il mare era in burrasca. Intorno alle 18 il bagnino in servizio a Funtanazza, Giovanni Sciuntu, ha salvato un’intera famiglia. I quattro – padre, madre e due bambini – sono entrati in mare nonostante la bandiera rossa esposta e ben visibile. Ben presto, però, la corrente li ha trascinati a largo a diverse decine di metri dalla riva. Sulla spiaggia si sono vissuti momenti di paura, ma Scintu non ha esitato, anche con l’aiuto di due surfisti, a lanciarsi tra le onde. Dapprima ha salvato i bambini, poi è corso nuovamente in acqua ad aiutare i due genitori. Pochi minuti dopo è dovuto intervenire ancora per salvare due tedeschi, anch’essi in grave difficoltà, riuscendo a riportarli a terra incolumi. Scintu nei giorni scorsi aveva salvato dall’annegamento altre tre persone. Compiuti anche altri interventi sul litorale di Arbus. Una donna si è gravemente ferita nella spiaggia di Scivu: un’onda



ha travolto una ragazza scaraventandola addosso alla donna che nell’impatto ha riportato la…

