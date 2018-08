Pattinatrice azzurra trovata positiva all’antidoping: è la pronipote di Gina Lollobrigida

di Carlo Marini

Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso in via cautelare Giulia Lollobrigida, azzurra del pattinaggio a rotelle e sorella minore di Francesca (campionessa europea nel pattinaggio di velocità), riscontrata positiva alle sostanze amiloride-idroclorotiazide-ACB (un diuretico) a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine del campionato italiano su strada che si è svolto a Cassano D’Adda il 21 luglio 2018.

Giulia Lollobrigida, astro nascente del pattinaggio a rotelle

Giulia Lollobrigida, che è anche la pronipote della nota attrica Gina Lollobrigida, è stata sospesa in via cautelare per gli opportuni accertamenti del caso. Una notizia che ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per la nazionale azzurra impegnata in questi giorni nella competizione europea a Ostenda (Belgio). La commissione antidoping ha segnalato altri due casi di positività: in questo casa si tratta di due tesserati della federciclismo Umberto Mirra e Antonio Ivan Giglio, entrambi positivi all’eritropoietina ricombinante in controlli Nado Italia fuori competizione.