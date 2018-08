Patronaggio un anno fa legava i migranti al terrorismo. Salvini: ha cambiato idea?

di Redazione

«Sono quasi tutti tunisini, più qualche maghrebino ma i motivi per cui arrivano in Italia potrebbero non essere solo legati a bisogni economici. Tra loro ci sono persone che non vogliono farsi identificare, gente già espulsa in passato dall’Italia o appena liberata con l’amnistia dalle carceri tunisine o magari che ha preso parte alle rivolte del 2011». Parlava così, in un’intervista a La Stampa del settembre 2017, un anno fa, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, quello che oggi assurge agli onori delle cronache per avere indagato il ministro Matteo Salvini.

Patronaggio si esprimeva così a proposito degli sbarchi fantasma sulle coste agrigentine di migliaia di fuggiaschi tunisini e dicendosi preoccupato per la pericolosità di quegli arrivi aggiungeva: «Tra loro potrebbero esserci anche persone legate al terrorismo internazionale. Per questo penso che siamo di fronte a un’immigrazione pericolosa». Un’immigrazione pericolosa dunque, proprio come va predicando oggi il ministro accusato di sequestro di persona per avere negato lo sbarco dei migranti a bordo della nave Diciotti nel porto di Catania.

Salvini si è andato a rileggere quell’intervista e non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione di ironizzare sul cambio di vedute del procuratore e così ha scrittosu Twitter: “Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: ‘Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto’. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi”. E aggiunge che da ieri sera centomila persone hanno postato su twitter la loro solidarietà con l’hashtag #nessunotocchisalvini. Il ministro ha ringraziato e ha promesso: “Io non mollo, ve lo garantisco”.