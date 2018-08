Papa Francesco parla dei bambini gay (video). Insorge il mondo Lgbt: “parole gravi”

di Redazione

Parole di buon senso da parte di papa Francesco vengono subito strumentalizzate e date in pasto ai leoni da tastiera pronti a sbranare un nemico al giorno. Il Papa, sul volo che lo ha riportato in Italia dall’Irlanda, ha detto che i genitori di bambini o bambine che fin dall’infanzia manifestano la tendenza all’omosessualità prima devono pregare, e poi non condannare, ma dialogare e capire. “Fare spazio al figlio e alla figlia, fare spazio perché si esprima. Poi in quale età si manifesta questa inquietudine?E’ importante, una cosa è quando si manifesta da bambino, quando ci sono tante cosa da fare, con la psichiatria, un’altra cosa è quando si manifesta dopo i 20 anni. Ma io mai dirò che il silenzio è un rimedio, ignorare il figlio con tendenza omosessuale è una mancanza di paternità e maternità, perché quel figlio e quella figlia hanno diritto a una famiglia”.

L’accenno al ricorso alle cure di uno psichiatra non è piaciuto al mondo gay, anche se Francesco ha sottolineato che parlava di bambini che manifestano una tendenza e che quindi ancora non possiedono con nitidezza una libertà di scegliere. Il ricorso a uno psicologo o psichiatra, in quel caso, va visto come un aiuto a chiarire la situazione e non certo come la condanna per presunti disturbi psichici. Niente da fare: la comunità Lgbt ha subito rilanciato le accuse ai preti pedofili giudicando gravissime le parole del Pontefice.

Imma Battaglia, leader del movimento Lgbt in Italia, ha così commentato: “Questa dichiarazione è lo specchio di una chiesa stordita, confusa dalla crisi che sta affrontando. Chiedere scusa non è sufficiente”, sottolinea Battaglia che aggiunge: “E’ anacronistico e dimostrato dalla psichiatria internazionale che se un figlio è gay, è gay e basta, inutile affidarlo a una struttura che vuole indagare il suo comportamento”.