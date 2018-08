Panico al Pertini di Roma: algerino prende a bottigliate medici, pazienti e agenti

di Alberto Consoli

Al Pronto soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma si sono vissuti mometi di panico: un uomo ubriaco ha dato in escandescenze, urlando, dando calci alle barelle, e minacciando medici e pazienti armato di un coccio di vetro, come apprendiamo dal Messaggero. L’uomo è un extra-comunitario che è risultato avere vari precedenti di polizia per aggressioni. È stato accompagnato in ospedale dopo essere stato trovato pesantemente ubriaco nella stazione metro Annibaliano di Roma. Ma l’uomo, un algerino di 33 anni, ha fatto di tutto, seminando il panico tra il personale dell’ospedale che ha chiamato la polizia.

Ma il panico è proseguito, con l’algerino che all’arrivo dei poliziotti del commissariato Porta Pia ha continuato a minacciare gli agenti, e ha poi «sfondato a calci il cristallo posteriore destro della volante dove era stato fatto salire». Non finiva qui. L’uomo ha poi continuato con la stessa aggressività anche all’interno del commissariato Sant’Ippolito. E’ stato infine arrestato per resistenza, minacce aggravate a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento ai beni dello Stato.