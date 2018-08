Ostuni, la trappola: donna aggredita alle spalle e costretta a entrare in casa

di Paolo Sturaro

Violenza cieca a Ostuni. Ripetuta nel tempo, Nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna, emesso dall’autorità giudiziaria di Brindisi, l’ha sorpresa (e non sarebbe stata la prima volta) alle spalle mentre stava facendo ritorno nella sua abitazione, l’ha spinta con la forza, l’ha fatta cadere a terra ed è entrato con la forza nell’appartamento della vittima. La Polizia di Stato di Ostuni ha arrestato un uomo, nella flagranza del reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulla persona e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Questa seppur dolorante,ha contattato la sala operativa del Commissariato di Ostuni il cui equipaggio è giunto presto sul posto. Solo dopo non poche difficoltà, l’uomo è stato fatto uscire dall’abitazione e condotto in Ufficio. Sul suo conto già pendeva un ordinanza di divieto di avvicinamento alla stessa donna e ai luoghi da lei frequentati a non meno di, rispettivamente, 200 e 500 metri emesso in precedenza dall’Autorità giudiziaria brindisina su input del Commissariato ostunese.All’esito degli accertamenti, il quadro probatorio acquisito dalla Polizia di Stato ostunese è stato condiviso con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi che disponeva che l’ostunese fosse associato presso il carcere di Brindisi a sua disposizione. Successivamente l’arresto è stato convalidato e il carcere sostituto con gli arresti domiciliari e il ripristino del divieto di avvicinamento. Nei confronti della donna sono state garantite tutte le procedure del caso di sostegno e assistenza piscologica.