Orrore a Torino, tossicodipendente violenta per ore la madre

di Fortunata Cerri

Violentata ripetutamente dal figlio tossico. Vittima una donna di 50 anni che è stata aggredita dal figlio 30enne e stuprata più e più volte per ore. L’orrore è accaduto nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. L’autore dello stupro, come ricostruisce il Giornale, è un noto tossicodipendente, un consumatore abituale di crack, che tra una violenza e l’altra ha continuato a drogarsi, fino a rimanere completamente privo di forze. A quel punto la 50enne è riuscita ad abbandonare l’appartamento in cui era rimasta reclusa, per far scattare l’allarme. Sul posto sono arrivate delle pattuglie della squadra volante di Torino, che hanno immediatamente braccato il 30enne ed hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi: per lui l’accusa è quella di violenza sessuale aggravata.

Violentata dal figlio, l’inchiesta

La madre del tossicodipendente, invece, subito dopo è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna, dove i medici dopo averla visitata, hanno confermato la sua versione. A dirigere le indagini sulla vicenda è il pubblico ministero Roberto Sparagna, che sta acquisendo le prove necessarie all’incriminazione del 30enne. L’avvocato di quest’ultimo, Roberto Franco, ha rispedito invece al mittente ogni accusa durante l’udienza che, al suo termine, ha confermato il fermo del ragazzo.