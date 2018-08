Oristano, in 5 stanno per annegare. Agente li salva in modo rocambolesco

di Paolo Sturaro

Un poliziotto della Questura di Oristano ha salvato cinque giovani dall’annegamento nel mare in tempesta. L’agente, libero dal servizio, si trovava il giorno di Ferragosto a Sa Mesa Longa, in comune di San Vero Milis, quando ha notato il gruppo di ragazzi in difficoltà, aggrappati a un materassino gonfiabile, a causa delle onde e delle forti risacche. Due di loro erano caduti dal materassino e non riuscivano più a risalire a causa dei forti flutti, che li hanno trascinati al largo, lontani dal gruppo. Il poliziotto si è quindi tuffato e ha raggiunto i ragazzi sul materassino che fino al momento non avevano gridato o fatto gesti di richiesta di soccorso. Appurate le loro condizioni, si è reso conto che, pur sereni psicologicamente, erano stremati dal punto di vista fisico, con crampi e un ragazzo che addirittura non sapeva nuotare. L’agente ha quindi dapprima raggiunto i due ragazzi al largo e,



visto che non poteva accompagnarli nuotando sul dorso a causa dei crampi e delle onde che si…

