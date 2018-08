Ora legale addio. L’annuncio di Juncker: «La aboliremo, lo vogliono i cittadini»

di Eugenio Battisti

La Commissione europea proporrà di abolire il passaggio tra ora solare e legale in tutta l’Unione europea. Lo ha annunciato il presidente Jean-Claude Juncker in un’intervista al canale televisivo tedesco Zdf. «La gente vuole farlo, quindi lo faremo», ha detto, «abbiamo realizzato una consultazione pubblica e milioni di cittadini hanno risposto. Sono dell’avviso che in futuro debba essere l’ora estiva a divenire la regola». In un sondaggio online condotto fra luglio e agosto, su richiesta del Parlamento europeo, infatti, la maggior parte dei 4,6 milioni di partecipanti si è detta favorevole a eliminare la convenzione per cui durante l’estate l’orario di tutta l’Europa viene spostato un’ora avanti, per sfruttare al meglio le ore di luce nell’arco della giornata.

Juncker: aboliremo l’ora legale

La straordinaria partecipazione al “sondaggio” è il frutto del dibattito acceso a Bruxelles dai Paesi del Nord e Baltici (Finlandia e Lituania a cui si sono aggiunti Estonia, Svezia e Polonia), che, insieme alla Germania premono per l’abolizione dell’ora legale ritenendo superata la motivazione del risparmio energetico e adducendo anche motivi di sanità pubblica. Secondo indiscrezioni della stampa tedesca i risultati della consultazione, che verrano resi noti dalla commissione Ue nelle prossime ore, vedrebbero l’80% di cittadini favorevole all’abolizione dell’ora legale. Di questa schiacciante maggioranza, secondo altre fonti, i due terzi (oltre tre milioni), sarebbero tedeschi. Il dossier, caldeggiato anche da alcuni eurodeputati liberali tedeschi che a febbraio avevano presentato una risoluzione, è ora nella mani della Commissione europea che, ha annunciato Juncker, potrebbe decidere oggi stesso. La misura dovrà essere approvata successivamente dal Parlamento europeo e dai capi di Stato e di governo.