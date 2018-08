«Ora basta». E l’assessore sgombera con il carro attrezzi 25 mezzi dei rom

di Milena De Sanctis

Moreno Marsetti, segretario della Lega sezione Malo e assessore alla Sicurezza nella cittadina della provincia di Vicenza, ha preso sul serio la “ruspa” evocata dal Matteo Salvini e ha sgomberato una carovana nomade dal territorio cittadino con il suo carro attrezzi. Come riporta il Gazzettino.it l’assessore leghista è marocchino da parte di madre e musulmano (non praticante).

Oltre 25 mezzi di nomadi etnia rom avevano invaso il terreno di Malo nel pomeriggio di sabato, prima erano stati anche a Marano e a Zanè da dove eranostati allontanati. L’arrivo dei rom ha messo in allerta Moreno Marsetti, che a Molina gestisce con il padre un’officina e un’autodemolizione, il quale ha immediatamento allertato della presenza del convoglio nomade i carabinieri e la polizia locale. Una telefonata e poi è salito sul carro attrezzi della ditta e si è recato davanti ai nomadi in virtù del divieto di campeggio presente nella cittadina. Una mossa che ha avuto il risultato di far ripartire la carovana. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e i vigili e dopo un paio d’ore dal suo arrivo in città la carovana è andata via. Come riporta ancora il Gazzettino.it, l’azione dell’assessore Marsetti ha ricevuto consensi a pioggia sui social.