Nordio smonta le accuse a Salvini. L’indagine di Patronaggio è paradossale

di Elsa Corsini

L’ex pm Carlo Nordio, magistrato di lungo corso che negli anni ’80 condusse le indagini sulla Brigate rosse e sui sequestri di persona e si occupò a lungo di Tangentopoli, dalle colonne del Messaggero tira le orecchie a Luigi Patronaggio, il pm che ha firmato l’atto di accusa a Matteo Salvini per la vicenda Diciotti. E mette in guardia dal rischio che le procure travalichino il proprio confine e influenzino, o pretendano di imporre, le scelte politiche sull’immigrazione.

Nordio smonta le accuse contro Salvini

Per prima cosa Nordio fa notare che l’apertura delle indagini, arrivata dopo la deposizione dei funzionari del Viminale ascoltati a Roma dal procuratore di Agrigento, sarebbe dovuta rimanere segreta, come tutta l’indagine. «Non vorremmo – scrive Nordio sul quotidiano romano – che si ripetesse la storia di Berlusconi cui l’informazione di garanzia fu notificata a mezzo stampa, senza che nessuno abbia mai individuato il responsabile». Inoltre manca un atto formale e scritto della decisione di Salvini di non far sbarcare i migranti, nell’individuazione del porto di approdo e della ragione della sosta a Catania, visto che l’ordine, stando alle testimonianze, sarebbe arrivato per telefono. «In assenza di un documento ufficiale – spiega – è quasi impossibile ricostruire la decisione ministeriale, il suo contenuto e il suo iter formativo». Un altro aspetto ambiguo è quello della competenza. «L’indagine preliminare – scrive Nordio – è ovviamente attribuzione del Tribunale dei Ministri, e pare che sia già stata avviata la procedura di trasmissione del fascicolo. Ma il mittente dev’essere la Procura Distrettuale competente: che è Catania o Palermo? Mah!». Poi smonta una per una le ipotesi di reato contestate al vicepremier leghista: sequestro di persona, arresto illeagare e abuso d’ufficio. L’arresto illegale presuppone, appunto, un arresto in senso tecnico,« e qui pare invece che non sia stato arrestato nessuno. Quanto al sequestro di persona, se Catania era solo un porto di transito, il problema ovviamente non si pone. Se invece era quello di approdo, è valutazione discrezionale del ministro decidere se uno sbarco sia compatibile con l’ordine pubblico. «Contestare un sequestro di persona, che per definizione dev’esser illegale, a un ministro che – con tutte le legittime critiche etiche e politiche – fa il suo mestiere, è dunque un paradosso». Resta l’abuso di ufficio, «cui prudentemente è ricorsa la Procura come rete di protezione per eventuali derubricazioni delle ipotesi precedenti. Ma è un reato così vago e fumoso che è ben difficile provarne la commissione».

Le procure restino fuori dalle scelte della politica

Per finire Nordio affronta le conseguenze politiche dell’inchiesta. Al netto del giudizio sull’operato di Salvini, spiega l’ex giudice, il fatto che si prospetti, anche solo astrattamente, «una sua “delegittimazione” o un suo allontanamento per un’iscrizione nel registro degli indagati è una stupidaggine così colossale che, se non vivessimo in Italia, non varrebbe nemmeno la pena di parlarne». Le iniziative di questi giorni – è la conclusione del lungo intervento di Nordio – «rischiano di generare pericolose interferenze della magistratura nella delicatissima gestione di un fenomeno che può essere affrontato solo con gli strumenti della politica, preferibilmente in un contesto europeo o addirittura mondiale. L’idea che le Procure possano intervenire nelle scelte migratorie è non solo bizzarra, ma irrazionale e ingestibile».