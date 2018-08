Nigeriano abusa di una 13enne e massacra il cugino che la difende. I buonisti zitti

di Federica Argento

L’aveva seguita a piedi poi quando lei ha girato in una traversa isolata ha aumentato il passo fino a raggiungerla. E cosi ha tentato di molestarla cercando in tutti i modi di abusare di lei. Brutta avventura per una adolescente 13enne di Battipaglia che fortunatamente è sfuggita dalle mani dell’uomo – un nigeriano– grazie al cugino di 12 anni che si trovava con lei al momento dei fatti. L’aggressore, un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, si è subito allontanato ma poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia ed è stato arrestato. A darne notizia u cronuista che non ti aspetti, il ministro Salvini via social. «Questa notizia sicuramente nei tigì non la troverete». E’ vero, i notiziari non ne hanno dato minimo cenno, solo i quotidiani on line locali hanno riportato l’ennesimo episodio di violenza che semina paure. Paure che ai buonisti e alla sinistra non dicono nulla, tutti intenti ad inscenare un’emergenza razzismo che non c’è. Così, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, si è preso la briga di riferire l’ennesimo caso di violenza sessuale ai danni di due minori, di 12 e 13 anni. Un caso, uno dei tanti, per i quali non si mobilitano cortei e iniziative come per i presunti episodi di razzismo. Taccioni i buonisti, tacciono le cronache nazionali ufficiali. Assurdo che per sapere cosa succede nelle nostre città occorra andare sui profili socal di un ministro.