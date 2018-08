Nave Diciotti, sbarcati i minori. Salvini: «Per i trentenni belli e robusti, nisba»

di Gianluca Corrente

Sono stati sbarcati nella notte i 27 minori non accompagnati che erano a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania da lunedì sera. Dopo una lunga giornata di pressioni e appelli, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dato l’autorizzazione allo sbarco per loro. Restano, invece, a bordo della nave della Guardia costiera gli adulti per la maggior parte di nazionalità eritrea. In una diretta Facebook il capo del Viminale ha ribadito: «Se ci sono dei bambini possono scendere adesso, degli altri con il mio permesso non sbarca nessuno. I bambini sì, ma per i ventenni, i trentenni belli, robusti e vaccinati, basta, finito, nisba». Dopo gli accertamenti sanitari i giovani migranti sono stati trasferiti in due centri di accoglienza messi a disposizione del Comune di Palermo. Intanto sul caso della nave Diciotti indagano tre Procure, quella di Catania che ha aperto un fascicolo di atti relativi, la Dda di Palermo con un’indagine che ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di uomini e i pm agrigentini. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, a sorpresa con guanti e mascherina è salito a bordo della nave Diciotti per un’ispezione. La Procura della città dei templi nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per illecito trattenimento di persone, ma adesso al vaglio dei magistrati c’è anche l’ipotesi di sequestro di persona a carico di ignoti (come “voluto” da Roberto Saviano).