Napoli, senegalesi e centri sociali in piazza: «Salvini m… via dall’Italia»

di Alberto Consoli

«Lega e Salvini merda». Ecco dove intendevano andare a parare senegalesi e centri sociali uniti in piazza a Napoli. Insultare. Gli antagonisti aizzano gli stranieri e loro ci cascano, si fanno strumentalizzare.

Doveva essere una manifestazione di solidarietà dei senegalesi per il loro connazionale ferito da un colpo di pistola a Napoli nel rione Vasto, in prossimità della stazione centrale. Ma, visto che sul caso si è innescata la solita fanfara del razzismo degli italiani, ecco che i senegalesi, con l’input degli antagonisti, hanno subito imparato la lezione fornita loro dai media: è Salvini il razzista che arma la mano degli italiani razzisti. Il tutto diviene un pretesto per scatenarsi contro il governo, con cori e slogan offensivi.

L’immigrato ferito ha riportato una frattura scomposta del femore ed è ricoverato all’ospedale Loreto Mare. Proseguono le indagini delegate alla Squadra Mobile, alla Digos e al commissariato Vicaria-Mercato per chiarire il movente del raid. Gli investigatori tendono a non escludere alcuna pista. Soprattutto quella camorrista. La solidarietà per il loro connazione ferito, però, passa in secondo piano anche nei suoi fratelli senegalesi, come si vede scorrendo le immagini del video. Si è passati agli insulti pesanti. «Lega e Salvini merda», urlano i senegalesi in piazza Garibaldi. Si sono attivati gli antagonisti dei centri sociali e gli attivisti della Rete antirazzista, che hanno portato centinaia di immigrati per una manifestazione che è diventata politica, al grido di “Via Salvini dall’Italia”.