Napoli, raid contro la sede di FdI a Pianura: portato via il pc con gli archivi

di Roberto Mariotti

Si sono introdotti nella sede di Fratelli d’Italia a Pianura, hanno portato via attrezzature elettroniche, tra cui il computer su cui c’erano gli archivi, un Pc di scarso valore commerciale ma importante per il suo contenuto. Ed hanno rovistato anche tra i documenti. Da una prima analisi sono stati presi alcuni documenti importanti, tra cui un fascicolo contenente un dossier su cui si stava lavorando da giorni. «Non sarà un gesto vile a fermare l’azione politica e amministrativa in difesa della legalità e dei napoletani che Fratelli di Italia sta portando avanti senza paura a Napoli grazie all’impegno quotidiano del consigliere comunale Andrea Santoro e del vicecoordinatore regionale Pietro Diodato», afferma in una nota Carmela Rescigno, responsabile Enti Locali di Fdi della provincia di Napoli, commentando il raid contro la sede di FdI a Pianura. «Ci auguriamo che la magistratura chiarisca subito la matrice del gesto. In attesa del lavoro dei giudici, i parlamentari di FdI Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati, e Antonio Iannone, senatore di FdI, ci hanno garantito che presenteranno un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Salvini chiedendo di riferire sul clima di intimidazione che si respira a Napoli nei confronti di Fdi».