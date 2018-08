Napoli, 19enne accoltellata sul lungomare: è stato l’ex fidanzato

di Redazione

È stato arrestato e portato in carcere l’autore dell’accoltellamento di una diciannovenne sul lungomare di Napoli. Si tratta dell’ex fidanzato della giovane, con la quale il rapporto sentimentale si era concluso di recente per volere di lei. I due, circa un anno fa, hanno avuto un bambino. Il ragazzo non accettava la fine del rapporto e oggi, quando ha visto la 19enne insieme al nuovo compagno sugli scogli del lungomare di Napoli all’altezza del Consolato americano, ha ferito la ragazza con un’azione rapidissima. La 19enne è ricoverata all’ospedale Loreto Mare in prognosi riservata, non in pericolo di vita, con ferite al polmone e all’addome. Il giovane (Antonio Bocchetti, 25 anni), con precedenti non legati al crimine organizzatoè stato subito fermato da una pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto e portato in caserma, da qui poi al carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori non ci sarebbe stata colluttazione, tutto si sarebbe svolto in maniera abbastanza rapida. L’intervento dei presenti ha messo in fuga il ragazzo che si è diretto in direzione del consolato americano, poco distante dal lido dove è avvenuto il fatto. Qui un vigilante in servizio – come riporta il Mattino – lo ha indicato a una pattuglia dei carabinieri che passava di lì e che lo ha bloccato ancora sporco di sangue