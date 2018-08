Motoscafo a folle velocità si schianta contro un muro. La paura dei bagnanti (video)

di Mia Fenice

Paura a Trieste per un motoscafo lanciato a tutta velocità e che si è schiantato contro un muro. Il natante era rimasto senza pilota. Nessun ferito tra i bagnanti che in quel momento si trovano in spiaggia. L’unico a riportare ferite è il proprietario del motoscafo impazzito. L’uomo – un triestino di 48 anni – è rimasto ustionato in modo non grave. Come ricostruisce il Piccolo tutto è accaduto verso le 15. Attorno a quell’ora, secondo la ricostruzione dei soccorritori e il racconto dei testimoni, un uomo a bordo di un motoscafo, mentre iniziava a prendere il largo, ha sentito un forte calore, accorgendosi subito dopo della presenza di un principio di incendio a poppa, vicino al serbatoio del carburante. Ha quindi cercato di spegnere le fiamme, ma senza successo. A quel punto, impaurito, si è poi gettato in mare senza spegnere il motore. La barca priva di controllo ha iniziato a vagare in acqua, dirigendosi prima verso il castello di Miramare sfiorando alcune barche, e poi passando parallela alla spiaggia dei Filtri. Il motoscafo ha poi compiuto un’altra virata, puntando dritto verso il porticciolo. Infine, forse dopo aver urtato un bidone, ha cambiato di nuovo rotta, dirigendosi verso la spiaggia e schiantandosi in ultimo contro il muro di una casa a pochissimi metri dai bagnanti.