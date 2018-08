Mostò – Roma

di Redazione

Mostò

Viale Pinturicchio, 32 – 00196 Roma

Tel. 392/2579616

Sito Internet: www.enotecamosto.it

Tipologia: enoteca

Prezzo: vino al calice 6/10€, piatti 6/15€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

La sosta da Mostò, situato a due passi dal Maxxi, non delude mai le aspettative, sia che ci si vada per un aperitivo, che per una cena leggera e diversa dal solito: il menù propone una buona varietà di etichette, con un’evidente propensione per il biologico e una discreta scelta di bottiglie francesi, e piatti preparati con cura, con ingredienti di alta qualità esaltati al meglio in ricette semplici. Per il nostro aperitivo “rinforzato” abbiamo accompagnato il calice di bollicine, scelto fra le proposte alla mescita, con delle deliziose ostriche segnalate sulla lavagna con i piatti del giorno. Notevole a seguire la selezione di salumi e formaggi, tutti interessanti e serviti alla giusta temperatura, che ci sono stati illustrati con passione nonostante la serata affollata. Gustose le tapas: tre fette di baguette condite con pollo in salsa verde, quest’ultima davvero ben fatta, un eccellente salmone affumicato e delle saporite alici. Infine la tartare ci ha sorpreso per la qualità della carne eccellente, esaltata da un condimento equilibrato.



AMBIENTE

A prima vista un po’ freddo per via dei colori chiari di pareti e tavoli e dell’acciaio delle sedie, ma poi è reso caldo e accogliente dalla presenza del classico bancone in legno e degli scaffali colmi di invitanti bottiglie.

SERVIZIO

Informale e simpatico, davvero competente quando si tratta di consigliare il vino o di spiegare i piatti in menù.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –