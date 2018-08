Modena, i profughi si prendono a coltellate nell’hotel che li “ospita”

di Giorgia Castelli

Momenti di paura all’Hotel Tiby, uno dei centri di accoglienza profughi di Modena. Per motivi legati alla convivenza nelle camere due richiedenti asilo, entrambi nigeriani, hanno iniziato a litigare. Uno dei due ha quindi afferrato un coltello colpendo il rivale a un braccio e recidendo un vaso sanguigno. L’aggressore è poi scappato mentre sul posto sono arrivate le ambulanze chiamate dai gestori e subito dopo i carabinieri.

Alcuni profughi hanno indicato ai militari l’identità dell’aggressore che ne frattempo si era nascosto in un altro piano della struttura e che aveva riportato a sua volta ferite non gravi nella colluttazione. Il giovane nigeriano è stato quindi arrestato mentre il ferito è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: la sua prognosi è di 40 giorni. L’accusa nei confronti dello straniero è quella di lesioni gravissime.