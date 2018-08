Moavero a Marcinelle: «Italiani come i migranti di oggi». FdI: «Inopportuno»

di Renato Fratello

Gli immigrati che arrivano in Italia come gli italiani che nell’ultimo secolo sono partiti dal nostro Paese per cercare lavoro all’estero. L’inopportuno paragone è arrivato dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero, alla commemorazione del 62mo anniversario della strage nella miniera di carbone di Marcinelle, dove persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. «Riflettendo sul lavoro – ha detto il ministro – non possiamo non rievocare i tanti italiani che lasciarono le terre natie cercando all’estero un futuro migliore per se e per i propri figli, spesso affrontando viaggi incerti e pericolosi, condizioni impervie di vita. Siamo stati, fino ai primi anni sessanta del ventesimo secolo – appena ieri – una nazione di emigranti nel mondo». E poi ancora: «Non dimentichiamo che Marcinelle è una tragedia dell’immigrazione – ha detto il ministro – soprattutto ora che tanti vengono in Europa. Non sottostimiamo la difficoltà di gestire un tale fenomeno ma non dimentichiamo che i nostri padri e nonni erano migranti».

FdI: «Fuorvianti le perole di Moavero»

Il ministro poi ha aggiunto: «Siamo stati una nazione di emigranti, siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro, e bisogna ricordarlo quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca». Le parole di Moavero hanno scatenato la reazione da Fratelli d’Italia che con il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida ha attaccato: «Il richiamo di Moavero o è inutile o è fuorviante rispetto alla necessaria azione per impedire una invasione di clandestini che con gli emigranti italiani non c’entra nulla. Il ministro degli Esteri eviti paragoni impropri e offensivi».