Missione Sophia, Trenta: «Delusi dall’Europa, siamo pronti a dire basta»

La missione Sophia (sottoscritta dal governo Renzi) va cambiata, serve una rotazione dei porti di sbarco, l’Italia non può accollarsi tutti gli oneri. È un intervento pacato nei toni (che gli vale il ringraziamento dei colleghi francesi e tedeschi) ma risoluto nella sostanza quello della ministra della Difesa, Emanuela Trenta, alla riunione Difesa dell’Ue in svolgimento a Vienna, nel quale illustra la proposta italiana di modifica delle regole della missione sulle quali non c’è accordo, tanto che da da Roma Matteo Salvini fa sapere che la pazienza italiana è ai limiti e che il governo valuterà se continuare.

Trenta: la missione Sophia va cambiata

«Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere la missione Sophia», ricorda la ministra sottolineando però che in questi anni la situazione è molto diversa. «Allora si riteneva che l’azione in acque extra-territoriali sarebbe stata solo una prima fase. Le cose in Libia sono andate diversamente e la presenza di Sophia dura ormai da tre anni. Finora, come Italia, abbiamo da soli accolto tutti i migranti salvati. Questo non è più possibile, lo dico a nome del governo. Occorre cambiare le regole». Parole decise che fanno presagire che il governo voglia andare fino in fondo di fronte a un eventuale muro di Bruxelles. «Per certi versi Sophia dimostra che l’Europa sa essere un security provider, ma penso che su Sophia si giochi l’immagine dell’Europa», ha detto ancora la Trenta aggiungendo che l’Italia è aperta a tutti i suggerimenti «che riflettano il concetto secondo cui l’Europa è pronta a rispondere alle sfide che la riguardano». La nostra proposta – riassume – mira ad introdurre una rotazione dei porti di sbarco e una unità di coordinamento che assegni il porto al Paese competente, «l’auspicio è che oggi venga aperto un dibattito su questo fronte, noi siamo qui per questo. Anche perché se tutti ne traggono beneficio da Sophia è naturale che anche gli oneri vengano condivisi equamente: sin dall’avvio l’Italia ne sopporta invece gli oneri maggiori, ad iniziare da quello per cui tutte le persone salvate in mare vengono sbarcate in Italia e non vi è alcun meccanismo di redistribuzione degli stessi tra Stati Membri».

Salvini: decideremo se andare avanti

La strada della condivisione europea però è in salita, come conferma Federica Mogherini: «Finora, non è stato trovato un consenso tra i Paesi membri dell’Ue sulle regole per lo sbarco dei migranti soccorsi in mare dalle navi dell’operazione Sophia. Per cambiare le regole delle operazioni Ue, come Sophia, serve l’unanimità», sottolinea l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione riferendo che da parte di tutti gli Stati membri c’è la forte «determinazione a proseguire l’operazione considerata di «importanza cruciale» ma non a modificarla. La titolare della Farnesina si dice delusa dall’Europa «che non c’è», ma anche fiduciosa. «Ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Crediamo che qualcosa possa cambiare nell’incontro di venerdì (domani, ndr)», ha concluso. Salvini è pronto ad andare fino in fondo: «La missione navale Sophia ha un bel nome ma spesso non bellissimi risultati. Ho chiesto di condividere i porti di sbarco. Se anche a fronte di questo nuova richiesta otterremo un no dovremo valutare se continuare a spendere soldi per una missione che sulla carta è internazionale ma di fatto è tutta a carico di 60 milioni di italiani e di un solo Paese».