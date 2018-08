Migranti, Renzi spara lo slogan: “Fateli scendere”. E ringalluzzisce il Pd

di Fabio Marinangeli

Non parlano di controlli. Non parlano di verifiche. Per i buonisti i migranti devono entrare tutti, senza se e senza ma. È il loro nuovo manifesto elettorale, l’ultima arma che pensano di poter usare per risalire la corrente. Alla lista si aggiunge Matteo Renzi: «Restiamo umani e #FateliScendere», l’appello lanciato su Facebook dal senatore del Partito democratico ed ex presidente del Consiglio. Chiaramente parla della nave Diciotti, bloccata da lunedì al porto di Catania. «Ci sono 150 eritrei che fuggono dalla guerra. E ci sono 42 italiani che servono con onore il nostro Paese nella Guardia Costiera. In totale sono 192 persone. Sono tutti sequestrati dai post Facebook di qualche ministro – sostiene l’ex premier – Ma i diritti umani valgono più dei “mi piace” sui social. E allora ricordiamoci che noi siamo l’Italia, non uno stato canaglia», sottolinea Renzi, concludendo: «Restiamo umani e #FateliScendere».

«Cari leoni da tastiera in servizio permanente», scrive su Facebook Maria Elena Boschi, usando lo stesso tono e lo stesso linguaggio di Renzi, «vi auguro di ascoltare le storie devastanti di chi è bordo della #diciotti. Se avete un cuore sarete i primi a commuovervi e chiedere: #FateliScendere”».

Poi arriva Emanuele Fiano: «Insieme alle colleghe Bruno Bossio, Boschi e Giuffrida abbiamo potuto visitare nave Diciotti. Vogliamo innanzitutto ringraziare il comandante della nave, il personale militare e di servizio per la cura, la professionalità e l’umanità con cui si stanno dedicando ai profughi. La situazione di assurdo stallo svela l’ennesimo bluff del governo. Quella nave non ha il consenso di sbarcare chi è ospitato a bordo ma in assenza di un qualsiasi provvedimento formale che certifichi questa indicazione», scrive l’esponente Pd. «Solo poche settimane fa – ricorda – il presidente Conte sosteneva di aver firmato un accordo risolutivo. Non era così, visto che si trattava di un accordo debolissimo che prevedeva il ricollocamento su base volontaria. L’altro aspetto estremamente grave è la situazione di totale illegalità in cui sta operando il nostro governo». E sui social è una valanga di critiche negative su Renzi e il suo “esercito buonista”.