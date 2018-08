Migranti, Rampelli: «Basta ipocrisie, a Roma e provincia ce ne sono troppi»

di Redazione

Sull’emergenza migranti, ancora una volta FdI torna dire che l’unica soluzione possibile (e definitiva) è e resta quella del blocco navale nei porti di partenza. Arginare i flussi negli approdi del Belpaese è diventato un braccio di ferro sempre più difficile da gestire, specie perché – una volta sbarcati, comincia la diatriba con la Ue e i suoi Paesi membri per la redistribuzione degli extracomunitari arrivati in massa.

Migranti, Rampelli (FdI): Rocca di Papa? Significa gravare ancora sulla capitale

E allora, «il blocco dei porti non funziona – torna a dire Fabio Rampelli di Fdi –; la disponibilità di qualche nazione extra Unione europea è stata una geniale provocazione verso Bruxelles e ci auguriamo possano aggregarsi altri stati per scuotere il pachiderma eurocrate, ma il coinvolgimento della Cei, così come si sta manifestando, non ha ragione di essere. La Cei decide autonomamente dove indirizzare gli immigrati che, comunque, finiranno sul suolo italiano». A tal riguardo, dunque, e in particolare sul nutrito gruppo di migranti assegnato ai Castelli Romani, «comunichiamo ufficialmente ad esempio – prosegue il vicepresidente della Camera – che Rocca di Papa, meta prescelta per il trasferimento di 100 irregolari dalla Sicilia, è ubicata nei Castelli Romani, al confine con una Capitale già devastata dagli insediamenti legali e abusivi di clandestini. Anche questi nuovi ospiti ricadranno su Roma e la sua provincia e questo è inaccettabile perché il territorio romano è già rifugio prediletto per tutti coloro che fuoriescono dai centri di accoglienza, perché non hanno più titolo per restarci o perché cercano opportunità economiche». Quella individuata in accordo con la Chiesa italiana, ha quindi rimarcato Rampelli, «non può essere la soluzione del “governo del cambiamento” dal momento che risulta identica nei risultati finali a quella praticata dai governi precedenti. Anzi, se vogliamo essere più precisi, con il metodo Alfano-Minniti i Comuni venivano informati e coinvolti a monte con la distribuzione delle quote di immigrati, con il metodo Cei possono trovarsi gli ospiti a casa propria senza saperne nulla e dovendo comunque organizzare i conseguenti servizi»…

Migranti, il blocco navale è l’unica risposta possibile e definitiva

Anche e non solo per tutto quanto appena argomentato, «ribadiamo – ha aggiunto l’esponente FdI – che l’unica strada percorribile per dare una svolta alla gestione del flusso di stranieri senza permesso è quella di fatto praticata dagli altri paesi europei e occidentali, quella del respingimento. Non accettare una distribuzione delle quote di irregolari (e non soltanto di profughi) significa “respingere”, corrisponde a erigere i muri dell’Ungheria, della Serbia o degli Usa, non c’è differenza. Nel nostro caso le frontiere non sono terrestri e si possono analogamente proteggere solo con il pattugliamento del confine con le acque territoriali libiche da parte della nostra flotta e contestualmente stipulando accordi con il governo di Tripoli per riportare indietro o trasferire sulle motovedette libiche i clandestini». E ancora: «Il “blocco” viene attuato in tutti i paesi del mondo, con il divieto d’ingresso senza permesso di soggiorno, con i confini pattugliati dagli eserciti, con i respingimenti navali, con lo scoraggiamento a partire per chi non ha avanzato una specifica richiesta. Non pare giusto, dopo tante polemiche, invece che attivare procedure alternative all’andazzo fin qui perseguito far decidere alla Cei dove collocare gli immigrati sul territorio nazionale. È giusto concretizzare il blocco navale che fu attuato da Prodi e Napolitano nel 1997, perché perfino loro si resero conto che era l’unico rimedio per scongiurare il trasferimento di decine di migliaia di albanesi sulle coste adriatiche», conclude il vicepresidente della Camera, tornando a mettere al centro del dibattito la soluzione del blocco navale come unica riposta possibile e definitivamente risolutiva, all’emergenza e al dramma dei flussi migratori.