Migranti in festa con le operatrici della Coop, ma non hanno tempo per il lavoro

di Mia Fenice

«I migranti hanno tempo per fare festa, ma non per fare i lavori socialmente utili che avevano promesso». Bufera in una cittadina del Piacentino. Il sindaco di Corte Maggiore Gabriele Girometta, come riporta il Giornale, è andato su tutte le furie dopo aver visto su Facebook un video girato nel Centro di Accoglienza Sociale (Cas) in cui i migranti ospitati ballavano e venivano intrattenuti dalle operatrici.

Girometta non polemizza sulla festa in sé, bensì sul fatto che i migranti presenti in una struttura non hanno mantenuto l’impegno preso di svolgere lavori socialmente utili. Infatti, il 26 marzo scorso la Cefal che gestisce il Cas in provincia di Piacenza, aveva stretto un “patto di volontariato” con il Comune per far fare lavori socialmente utili ai richiedenti asilo, ragazzi africani disoccupati e in un’età compresa tra i i 18 e i 30 anni.

Patto che è andato in frantumi ad aprile. «I ragazzi hanno smesso di lavorare – spiega Girometta – per “mancanza di tempo”». Infatti sarebbero iniziati contratti di lavoro a chiamata di tipo agricolo ma, come spiega un imprenditore al Corriere della Sera: «Tu ne assumi otto per sperare di averne due che vengono a lavorare perché quelli motivati sono pochi». Dalla Coop, si legge sul Giornale fanno sapere tramite la psicologa che opera al centro che «nella struttura c’è un clima di grande demoralizzazione al limite della depressione». E ancora: «La festa – spiega l’insegnante d’italiano – è nata dal desiderio di risollevare l’umore dei ragazzi stremati dalla lunga attesa della protezione internazionale e dall’aver trovato, fino ad ora, solo lavori stagionali».