Migranti, Gasparri: «Fallimento totale di Conte, ha preso solo porte in faccia»

di Franco Bianchini

«Il Presidente del Consiglio facente funzione, Conte, ha detto cose non vere a tutti gli italiani. Alla fine di giugno, in occasione di un vertice europeo, dopo una interminabile riunione, aveva annunciato che finalmente l’Europa avrebbe accolto immigrati sbarcati in Italia. Dopo un primo annuncio, al quale per altro non sembra siano seguiti in tutti i casi dei fatti concreti, la vicenda della nave Diciotti e del porto di Catania ha dimostrato come le affermazioni di Conte non avessero fondamento. Del resto il tutto era basato sulla volontarietà, che non c’è, di altri Paesi». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. «L’Italia -prosegue l’esponente azzurro- ha soltanto rimediato porte sbattute in faccia e Conte ha detto alla pubblica opinione cose non vere, dopo una trattativa che non aveva avuto nessun esito concreto. Lo avevamo detto subito e riscontriamo, dopo qualche settimana, che le cose stavano come dicevamo noi e non come diceva Conte. Anche su un altro versante riguardante l’immigrazione Conte prende porte in faccia. Per quanto riguarda la missione Sophia i contatti diplomatici non hanno portato a nuovi sviluppi e l’Italia dovrà continuare a sorbirsi gli sbarchi di clandestini imbarcati da questa operazione», rimarca Gasparri.

«Avevamo chiesto anche nell’altra legislatura come Forza Italia che si riflettesse su questa missione, per valutare se poteva essere attuata la terza fase, per agire nei porti libici al fine di prevenire le partenze di immigrati. In mancanza di questa fase – osserva Gasparri – la missione è priva di senso. E con la conferma degli sbarchi in Italia si rivela un altro strumento per aumentare il numero dei clandestini che giungono nel nostro Paese. La politica internazionale di Conte è fallimentare, del resto una persona priva di esperienza e di relazioni non poteva che farsi prendere in giro in ogni contesto. Non possiamo pero permettergli di prendere lui in giro gli italiani che devono prendere atto della verità», conclude il forzista.