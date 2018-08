Metro di Napoli: uno fa il biglietto, gli altri 50 passano a scrocco (video)

di Carlo Marini

Accade a Bacoli (Napoli), alla stazione della Cumana di Torregaveta. La tecnica è facile ed è sempre la stessa: un viaggiatore paga e fa il biglietto, gli scrocconi dietro attendono che l’unico che ha pagato il biglietto passi e prima che si chiuda il tornello ci infilano una mano o un braccio e il gioco è fatto, il varco si apre e via libera. Il video è la dimostrazione plastica del degrado cittaino. «Decine e decine di persone attendono ai varchi d’ingresso ai binari che qualche viaggiatore faccia il biglietto e lo obliteri. Appena si aprono le porte del varco si infilano tutti dietro di lui e viaggiano così gratis», denuncia il consigliere dei Verdi, Francesco Borrelli, che ha postato il video e inoltrato formale protesta all’azienda dei trasporti campana che gestisce la stazione.



Il presidente dell’Eav: “A Napoli una folla di barbari”

«La stazione di Torregaveta è presenziata, c’è il bigliettaio – si difende Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav (Ente autonomo volturno) – Quindi, non pagare il biglietto è una scelta precisa. Per domare questa folla di barbari ci vorrebbe l’esercito. Intanto, abbiamo messo nei festivi e prefestivi una guardia giurata ed una squadretta di controlleria. Ma le risorse umane e finanziarie sono limitate. Non possiamo presidiare militarmente 170 stazioni».