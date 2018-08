Meteo, nubifragi e temporali si spostano dal nord al sud Italia (video)

di Redazione

Il Meteo peggiora: qualche temporale ha raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un po’ il grande caldo di questi giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa, che altri passaggi temporaleschi porteranno a brevissimo un po’ di refrigerio al Centro-Sud. Oggi rovesci e temporali si faranno via via più frequenti su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, con fenomeni anche intensi, fino a Roma. Disturbi più lievi sulle Alpi e sull’Emilia, nonché sui rilievi appenninici in genere. Domani il meteo peggiora: sono previsti altri fenomeni temporaleschi più intensi, ancora con alto rischio di grandine: oltre alle regioni tirreniche centro-meridionali, potranno essere coinvolte le due Isole maggiori. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it riferisce che nel prosieguo del weekend il sole sarà prevalente, con clima caldo; ma persisterà anche il rischio di qualche temporale, oltre che sull’arco alpino, anche sulle Isole maggiori. Le temperature potrebbero tornare ad aumentare, prima al Nord, poi anche sul resto del Paese.